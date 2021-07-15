Рада ухвалила заборону на продаж ліків дітям до 14 років

Верховна Рада 15 липня ухвалила в другому читанні закон, який забороняє продаж лікарських засобів дітям до 14 років.

За рішення проголосував 341 народний депутат – представники всіх парламентських фракцій та груп. Утримався тільки представник «Слуги народу» Євген Брагар.

Закон забороняє продаж будь-яких лікарських препаратів дітям до 14 років. У разі сумнівів щодо віку дитини вона матиме надати документ, який його засвідчує.

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький висловив думку, що закон дозволить зменшити доступ дітей до медичних препаратів і таким чином запобігти частині суїцидальних випадків.

Водночас він звернув увагу на те, що для фактичного обмеження доступу парламент має також ухвалити в другому читанні законопроєкт, який передбачає штрафи за порушення цієї заборони.

Верховна Рада 2 червня підтримала в першому читанні зміни в законі «Про лікарькі засоби», які забороняють продаж ліків дітям до 14 років. Того ж дня парламент підтримав у першому читанні законопроєкт, який передбачає штрафи за продаж дітям до 14 років лікарських засобів.

На початку року дві школярки в Боярці отруїлися великими дозами медичних препаратів, одна з них померла.