В Івано-Франківській області троє дітей потрапили до реанімації через укуси змій

В Івано-Франківській області трьох дітей госпіталізували через укуси змій. Про це повідомили у Івано-Франківській ОДА,

Діти, двоє 2005-го року народження та одна – 2009-го, перебувають у реанімації. Їх стан оцінюється як важкий.

На початку тижня Центр громадського здоров’я МОЗ повідомив, що з початку року від укусів змій в Україні постраждали 30 людей, зокрема десятеро – діти. Згідно з повідомленням, у червні було зафіксовано вісім звернень через укуси змій. Летальних випадків немає, вказали у ЦГЗ.

За даними МОЗ, у 2020 році в Україні було зафіксовано 249 звернень через укуси змій. Протиотруту отримали 83 людини.