Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У МОЗ розповіли, скільки людей з початку року постраждали від укусів змій

Серед 30 постраждалих десятеро – діти

З початку року від укусів змій в Україні постраждали 30 людей, зокрема десятеро – діти, повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

За інформацією ЦГЗ, за шість місяців у Запорізькій області зафіксували 14 випадків укусів змій, у Львівській – шість, у Житомирській – чотири, в Івано-Франківській та Полтавській – по два випадки, в Закарпатській і Рівненській – по одному.

Згідно з повідомленням, у червні було зафіксовано вісім звернень через укуси змій. Летальних випадків немає, вказали у ЦГЗ.

За даними МОЗ, у 2020 році в Україні було зафіксовано 249 звернень через укуси змій. Протиотруту отримали 83 людини.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG