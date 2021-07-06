У МОЗ розповіли, скільки людей з початку року постраждали від укусів змій

З початку року від укусів змій в Україні постраждали 30 людей, зокрема десятеро – діти, повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

За інформацією ЦГЗ, за шість місяців у Запорізькій області зафіксували 14 випадків укусів змій, у Львівській – шість, у Житомирській – чотири, в Івано-Франківській та Полтавській – по два випадки, в Закарпатській і Рівненській – по одному.

Згідно з повідомленням, у червні було зафіксовано вісім звернень через укуси змій. Летальних випадків немає, вказали у ЦГЗ.

За даними МОЗ, у 2020 році в Україні було зафіксовано 249 звернень через укуси змій. Протиотруту отримали 83 людини.