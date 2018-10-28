Гомеопатія, фітотерапія та інший «фуфломіцин». Українці та 4 мільярди доларів на вітер

Моїй бабі Галі помогло

Прийняв і за годину все пройшло

Екстракт із телячої крові після інсульту

Ефективний та безпечний протираковий препарат із меду високогірних грузинських бджіл

Чарівні чаї для схуднення і щастя

Зеленка, валер’янка, валідол і перекис водню

Виявляється, це все – явища одного ґатунку. Смішно, але українці дійсно вірять у них. Адже за 5 останніх років вони витратили 3,7 мільярда доларів на медикаменти, що навряд допомогли хоч комусь (простою мовою – «фуфломіцин»). З них – 2,5 мільярди на ліки без доведеної ефективності, 309 мільйонів на гомеопатію і 905 мільйонів – на фітотерапію.

За один 2017 рік українці витратили в аптеках на ліки майже 54 мільярди гривень. Із них 26% пішли на ліки, ефективність яких не доведена. Це 13,9 мільярда гривень (дані дослідження Міжнародного фонду «Відродження» та Центру протидії корупції, 2013–2017 роки).

Гомеопатія. 1 мільярд гривень на рік

Препарати, які фактично не мають активної речовини. Тож і не мають доведеної ефективності. Адже це, наприклад, ось таке розведення: один до мільярдів мільярдів мільярдів мільярдів мільярдів частин активної речовини.

У принципі, шкоди вони теж не несуть. Але люди, що витрачають гроші на них, вірячи у зцілення від серйозних хвороб, насправді зовсім не лікуються.

У 2017 році організація EASAC, яка об’єднує академії наук 29 країн Європи, зробила спільну заяву: гомеопатія є нонсенсом, більше того – небезпечною для здоров’я.

Фітотерапія. Понад 3 мільярди гривень на рік

Лікарські засоби, що містять виключно активну речовину з однієї або більше рослин. Більшість із таких препаратів відсутні в стандартах надання медичної допомоги, бо не мають достатньої концентрації активної речовини, стабільності вмісту або самі речовини та їхні комбінації недостатньо вивчені.

Так, лише на початку 2000-х виявилось, що популярний засіб китайської народної медицини, кірказон, призводить до розвитку раку.

Ліки без доведеної ефективності. 9,5 мільярдів гривень на рік

Такі препарати мають активну речовину, що не дозволена в ліках США та ЄС. Наприклад, найпопулярнішим препаратом без доведеної ефективності вже багато років поспіль є «депротеїнізований гемодериват із крові телят». Іншими словами – екстракт із телячої крові. В Україні його призначають пацієнтам після інсульту. На нього українці витратили 342 мільйони гривень лише за один 2017 рік.

Водночас вартість 1 пакунка схожих «ліків», а саме «активних нейропептидів, отриманих із мозку ембріона великої рогатої худоби», – понад 8 тисяч гривень. Витратили українці на цей засіб 18 з половиною мільйонів гривень!

​Як же так сталося і що з цим робити?

Майже 30% усієї реклами на ТБ – реклама ліків, частина яких має сумнівну ефективність;

Часто лікарі отримують відсоток за призначення конкретних ліків;

Велика кількість ліків продається без рецепту.

Тому необхідно, щоб уряд ініціював перегляд лікарських засобів, які не застосовують у високорозвинутих країнах, а також створив інституції, які мають контролювати дотримання протоколів лікування (документ із алгоритмом, яким мають керуватись лікарі, обираючи найефективніше лікування).

Також потрібні електронні рецепти, посилення контролю за рекламою ліків та інші інструменти регуляції цієї сфери.

Нещодавно стало відомо: результати клінічних випробувань стануть відкритими. Тож і лікар, і пацієнт зможуть дізнатися, чи препарат, який він чи вона купує чи призначає, дійсно є безпечним та ефективним.