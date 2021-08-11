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Мінкульт звернувся до правоохоронних органів через дрифт на Софійській площі – Ткаченко

Мінкульт ініціюватиме зміни до законодавства, щоби усі «акції», що відбуваються на історичних, заповідних територіях, зокрема, внесених у буферну зону ЮНЕСКО, узгоджувалися з міністерством

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що його відомство подало заяву до правоохоронних органів проти компанії, що влаштувала дрифт на Софійській площі.

«Ми маємо справу не просто з невіглаством, а зі знущанням над історичним центром Києва. Повернення Софійської площі в первісний стан – це само собою. Має бути пряме, чітке фінансове покарання компанії, що влаштувала перегони, відповідальність чиновників, які мали цьому протистояти, та поліцейських, які мали це зупинити. Повторюю, все це відбувалося у буферній зоні ЮНЕСКО без жодного узгодження з заповідником «Софія Київська», ані з Міністерством культури та інформаційної політики», – зазначив Ткаченко у Telegram.

За його словами, Мінкульт ініціюватиме зміни до законодавства, щоби усі «акції», що відбуваються на історичних, заповідних територіях, зокрема, внесених у буферну зону ЮНЕСКО, узгоджувалися з міністерством.

В історичному центрі Києва, на Софійській площі, вранці 10 серпня відбувалися рекламні зйомки компанії Red Bull з використанням екстремальних елементів, зокрема, авто дрифтували на великій швидкості. У КМДА заявили, що не давали дозволів на організацію й проведення цих зйомок. Пізніше збитки від проведення дрифту оцінили у 50 тисяч гривень, поліція відкрила кримінальне провадження, обидва автомобілі були вилучені.

Також стало відомо, що реп-співачка Alyona Alyona була присутня під час зйомки компанії Red Bull. Виконавиця у середу разом з активістами долучилася до миття Софійської площі від слідів шин.

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