Дрифт на Софійській площі в Києві: вилучені автомобілі, кримінальне провадження, 50 тисяч гривень шкоди і 1700 гривень штрафу

Несанкціоноване екстремальне водіння двох автомобілів на пішохідній зоні в центрі Києва, на Софійській площі в буферній зоні біля пам’ятки ЮНЕСКО, призвело до заподіяння шкоди на 50 тисяч гривень, адміністративного штрафу в 1700 гривень, а також відкриття кримінального провадження і вилучення обох авт, повідомили Київська міська державна адміністрація, поліція і прокуратура Києва.

«Організатори знехтували забороною муніципалітету на проведення дрифту на автівках, не встановили жодних огороджувальних елементів, чим створили значну небезпеку для пішоходів. Національний заповідник «Софія Київська» належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Екстремали забруднили та пошкодили гумою автошин кам’яну бруківку. Вважаю це неповагою до киян, до нашого величного міста. Сподіваюсь, поліція належним чином розслідує справу, визначить винних та притягне до відповідальності. Загальна сума збитків – близько 50 тисяч гривень. У процесі аналізу фактів сума збитків може збільшитися», – сказав перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Інспектори благоустрою склали на організатора несанкціонованої зйомки рекламного ролика з дрифтом протокол за адміністративне правопорушення, за яким передбачено накладення штрафу до 1700 гривень, додав він. Також Київська міська держадміністрація звернулась до поліції Києва щодо об’єктивного розслідування інциденту і встановлення учасників перегонів.

Поліція Києва, зі свого боку, повідомила, що правоохоронці «проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників несанкціонованої зйомки». Також поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, яка в разі визнання винним передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Київська міська прокуратура, зі свого боку, поінформувала, що Шевченківська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом подій, що відбулися на Софійській площі у зв’язку з проведенням несанкціонованих зйомок.

«Першочерговими слідчими діями встановлено, що до КП ШЕУ Шевченківського району представники приватної компанії щодо проведення зйомок не звертались та свої дії не погоджували», – мовиться в повідомленні.

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець до цього додала, що обидві автомашини, які були використані при зйомках, уже вилучені.

Про дрифт на Софійській площі в Києві повідомила компанія Red Bull, яка таким чином знімала свій рекламний ролик. Тим часом на сайті КМДА оприлюднений її лист компанії «Ред Булл Україна» з прямою відмовою на її прохання здійснити зйомки дрифту на Софійській площі, про що компанія спершу просила на 11 серпня.