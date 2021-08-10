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Влада Києва: на Софійській площі проводили екстремальні зйомки без узгодження з містом

«Також значно забруднене слідами автомобільних коліс покриття на історичний площі», – заявили у КМДА

В історичному центрі Києва, на Софійській площі вранці 10 серпня відбувалися рекламні зйомки з використанням екстремальних елементів, зокрема, авто дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони, повідомила влада столиці.

«Спеціальних огороджень не було встановлено. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз. Також значно забруднене слідами автомобільних коліс покриття на історичний площі», – йдеться в заяві.

У КМДА наголосили, що міська влада не давала дозволів на організацію й проведення цих зйомок, із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена.

У КМДА додали, що місто звернулося до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб.

У поліції Радіо Свобода наразі не змогли прокоментувати ситуацію.

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