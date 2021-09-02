Ткаченко розраховує, що Одеський художній музей отримає статус національного до кінця року

Одеський художній музей може отримати статус національного до кінця 2021 року, вважає міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, надання музею такого статусу ускладнюється вимогами законодавства.

«Зробити це одномоментно – неможливо. Ми працюємо над цим та, об’єднавши зусилля разом із ОДА, розраховуємо досягти мети до кінця 2021 року», – написав Ткаченко у своєму Телеграмі.

Він додав, що музей, окрім збереження та примноження культурної спадщини, «активно популяризував українське та світове мистецтво, знайомив із сучасним мистецтвом та закохував у культуру все більше людей».

Водночас Ткаченко закликав «не спекулювати на імені Олександра Ройтбурда», який очолював музей до своєї смерті.

«Не треба провокувати безпідставні скандали. Краще об’єднати зусилля. Ми державно-приватному партнерству будемо лише раді», – заявив міністр, не уточнивши, кого конкретно стосуються ці тези.

Олександр Ройтбурд помер через онкологічне захворювання, яке ускладнилось внаслідок перенесеної ним у тяжкій формі коронавірусної хвороби. Про смерть художника стало відомо 8 серпня.

Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з 2018 року, його контракт був розрахований на п’ять років, до 2023-го.