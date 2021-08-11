В Одесі попрощалися з художником Олександром Ройтбурдом (фото)

В Одесі у середу попрощалися з художником і директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом. Прощання відбулось на подвір’ї музею.

Попрощатися з художником прийшли члени його родини, давні друзі, одеські художники та митці, історики й політики, журналісти і колеги. Серед присутніх були одеський міський голова Геннадій Труханов, голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький і попередній президент України Петро Порошенко.

Олександр Ройтбурд помер через онкологічне захворювання, яке ускладнилось внаслідок перенесеної ним у тяжкій формі коронавірусної хвороби. Про смерть художника стало відомо 8 серпня.

Навіть в останні години свого життя Ройтбурд обговорював майбутнє музею, розповів журналістам завідувач наукового відділу Одеського художнього музею Кирило Ліпатов.

«В цього музею було три великих директори, кожний з котрих залишив свій музей – це Кіріак Костанді, Цвіль Емсьский-Могілевський і Олександр Ройтбурд. Після них музей не був схожий на попередній», – заявив він.

«Ройтбурд – це мужність бути, відповісти на пафос іронією та іноді жорсткою насмішкою», – сказав на прощанні священник Олександр Чумаков, який товаришував із художником десятки років.

«Сьогодні вночі я переглядав каталоги і зрозумів, що ми не побачили, що протягом свого життя Саша переглядав свої відносини із Всевишнім. Його янголи й демони, його образи – це спроба налагодити діалог із Всевишнім. В останні дні його співбесідники почули від нього, що Бог – це любов», – заявив Чумаков.

Свій художній шлях Ройтбурд розпочав у 1970–1980-і роки в Одесі, але якісно новий етап в його творчості розпочався з київської виставки «Молодість країни» в 1987 році, пишуть спеціалісти. Звідти розпочався художній рух «українського трансавангарду», який Ройтбурд переніс і до Одеси.

У 1990-і роки він фактично вибудував мистецьку «інфраструктуру». Разом з одеським мистецтвознавцем Михайлом Рашковецьким він створив асоціацію «Нове мистецтво», курував пілотні артпрограми фонду «Відродження», брав активну участь в центрі сучасного мистецтва «ТИРС», працював над запуском «Центру сучасного мистецтва Сороса в Одесі».

Саме тоді він захопився відеоартом і створив кілька робіт, одну з яких, «Психоделічне вторгнення броненосця «Потьомкін» в тавтологічний галюциноз Сергія Ейзенштейна», відібрали для участі в основній програмі Венеційської бієнале (2001) і придбали до колекції Нью-Йоркського музею сучасного мистецтва (МОМА).

Олександр Ройтбурд брав участь у Революції Гідності у 2014 році, був куратором післяреволюційної виставки «Кодекс Межигір’я». Його роботи неодноразово ставали частиною експозицій виставок про сучасне українське мистецтво – у Мистецькому арсеналі, PinchukArtCentre та інших артустанов.