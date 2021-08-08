Помер художник Олександр Ройтбурд

Український художник Олександр Ройтбурд помер на 60-му році життя. Про це першим повідомив голова наукового відділу Одеського художнього музею Кирило Ліпатов (запис у фейсбуці нині недоступний).

Депутат Верховної Ради Микола Княжицький вказав, що причиною смерті стало онкологічне захворювання.

«Світла пам’ять. Великий художник, чоловік, який вмів рости, любив мистецтво і Україну. Співчуття близьким», – написав Княжицький.

Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з 2018 року, його контракт був розрахований на п’ять років, до 2023-го.

У травні 2020 року Одеський апеляційний суд підтримав обласну раду, яка у вересні 2019 року проголосувала за звільнення художника з посади директора через неузгоджені ремонтні роботи та концертну діяльність в музеї. Сам Ройтбурд ці звинувачення відкидав.

При цьому суд першої інстанції – Приморський районний суд Одеси, 10 лютого 2020 року вирішив, що звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею 4 вересня 2019 року було незаконним, та поновив його на посаді.

У травні 2021 року Верховний суд визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про його звільнення з цієї посади.