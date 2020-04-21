Ройтбурд просить МОЗ переглянути рішення про відкриття музеїв

Запровадження карантину завдало удару музеям, проте їх відкриття до завершення загальних карантинних обмежень може вдарити ще сильніше, вважає директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці 21 квітня.

Ройтбурд зокрема вказав на те, що доглядачі в музеях – переважно люди старшого віку, які перебувають на самоізоляції.

«Якщо запускати музеї, особливо у великих містах, то це потягне за собою видатки на транспорт для доглядачів, які перевищують не лише їхні зарплатні, але й те, що музеї можуть заробити в умовах обмеженої відвідуваності та неможливості проводити лекції, екскурсії, дитячі програми та інші масові заходи», – пояснює директор музею, додаючи, що й здоров’я працівників музею може бути поставлене під загрозу.

Ройтбурд стверджує, що погодив позицію з головами музеїв інших міст, і від імені музейної спільноти попросив міністра охорони здоров’я Максима Степанова переглянути рішення щодо відновлення роботи музейних закладів.

«Можливо, деякі музеї могли б відкритися в обмеженому режимі. В будь-якому разі, це повинен вирішувати кожен конкретний музей самостійно. В цілому по країні сьогодні відкривати музеї не можна», – стверджує він.

У коментарях до допису директора Одеського художнього музею міністр Степанов пообіцяв врахувати його побажання.

21 квітня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що його відомство пропонує подовжити карантин до 12 травня, але водночас запровадити певні послаблення, серед них – дозволити відвідувати парки, музеї та бібліотеки, однак з дотриманням обмежень.

Станом на ранок 21 квітня підтвердили 6 125 випадків захворювання на COVID-19, померла 161 людина, одужали 367.