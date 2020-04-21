«Бізнес можна трансформувати, кризу можна пережити, а себе потрібно берегти» – про бізнес в умовах карантину

Половина підприємців протримається на карантині не більше від місяця. Так заявляла на початку квітня Спілка українських підприємців, спираючись на власні опитування. Утім, у часи, коли наступила фінансова скрута в бізнесу внаслідок пандемії, невеликий ресторанний бізнес вчиться жити наввипередки і прораховувати найгірші для себе сценарії. Вебсторінка Veterano Brownie (Ветерано брауні) насичена світлинами двох засновників ресторанного бізнесу – Юлії та Романа Набожняків. Колоритні тістечка сім’я розпочала готувати кілька років тому. Роман звільнився з лав Збройних сил України, провоювавши рік на Донбасі. Зрештою, спонтанне рішення готувати десерти переросло в бізнес. В умовах пандемії не стандартне, загартоване війною, мислення дозволило ветеранському бізнесу виживати і знаходити новий формат. Як це – у розповіді співзасновниці Veterano Brownie Юлії Набожняк.

– За час карантину у світі люди розповідають, що їхнє життя кардинально змінилося, а світ, начебто, більше не буде таким, який він був до того. Чи змінилося ваше життя? – У нас з’явився дуже дорогий офіс на Подолі для одного менеджера. Після досвіду війни, пандемія є не таким критичним потрясінням, щиро кажучи. Змінився темп – раніше ми бігли підприємницький марафон із перервами на відпочинок, зараз ми – у спринті, без ілюзій та міражів, що все «розвидниться». Ми точно знаємо, що трансформується сфера, трансформуються поведінка наших гостей, трансформується країна під тиском нового досвіду. Як змінимось ми? Поки що немає часу на рефлексії, дуже інтенсивно «несемось».

– Нині Veterano Brownie працює лише на доставку. Проте тістечка треба приготувати. Як працює команда, хто працює? Наскільки складно організувати роботу в умовах карантину і які виклики стоять перед вами? – В нових реаліях, в першу чергу, було важливо зберегти проєкт, команду та роботу для них. Нам, як підприємцям, не вперше грати людину-оркестр, із мультизадачністю та відповідальністю. Запропонували нашим бариста та нарізальницям теж спробувати це: перепрофілюватись у кур’єрок, виконуючи і свої класичні «докарантинні» обов’язки. Кухня працює без змін: ми «видихнули» перший шок від обмежень і зараз щоденно працюємо над тим, щоб замовлень було вдосталь для повної зміни. Від перших новин про коронавірус та досвіду інших європейських країн, ми ввели посилений контроль як за дезінфекцією приміщення, так і за особистою гігієною співробітників. Встигли замовити антисептики та засоби захисту по притомній ціні, забезпечили ними команду, запропонували розвезення. Ключовий виклик – це повний локдаун, ми прораховуємо і цей сценарій теж.

– Про доставку цікаво почути детальніше. Хто ці відчайдухи, які носяться по місту і розвозять замовлення, ще й безкоштовно? І так, чому безкоштовно? – Це теж ми. Ми не чекали наказів КМДА і закрили кав’ярню ще до офіційної постанови. За годину після оголошення карантину оголосили про безкоштовну доставку. З кризою дуже важливо боротись наввипередки. Безкоштовно – це про турботу. Якщо «нормальний світ» паралізує, ми доставимо нашу кав’ярню в мініатюрі до наших гостей додому. Це про підтримку, про турботу, ми теж в цьому човні разом із усіма. Люди це відчувають. Ми свідомо не робили обмежень на радіус доставки і тепер відкриваємо для себе, що наша аудиторія – від Теремків до Лісового масиву, на обох берегах Дніпра. В першу половину дня доставляють піші та велокур’єри (це все ми), в другу половину – доставляємо машиною у віддалені точки. – Veterano Brownie – це малий бізнес. Як вдається вижити? Зараз працюєте в плюс чи мінус? Скільки часу можна ще «протягнути» в умовах карантину. Чиновники розглядають варіант пролонгування карантинних заходів. То ж що далі? Реалістично налаштовані, що карантин буде продовжено до літа. І саме тому – готуємо літнє меню, покращуємо сервіс доставки та інтернет-магазин – Ще до старту карантину ми пропрацьовували песимістичні сценарії – Україна не перша країна, де почався спалах епідемії. Слідкували за Італією, Німеччиною, дивились на Китай – як в «карантинну епоху» працювали міські кафе та кав’ярні там, як зберігали лояльну аудиторію, як несли тягар фінансових зобов’язань. Ми виживаємо, тому що не зупинялись ні на день – так, сорі, не встигли подивитись жодного онлайн-курсу. Запускаємо нові продукти, просуваємо вже наявні. Виросли продажі наших брауні-міксів – наборів для приготування брауні вдома. Вигадали та продаємо «ідеальну пару» – набір із 3 брауні та кави, запустили продажі свіжообсмаженої кави від наших партнерів, готуємо холодну каву cold brew (доставляємо і її). Ми працюємо в нуль, реалістично налаштовані, що карантин буде продовжено до літа. І саме тому – готуємо літнє меню, покращуємо сервіс доставки та інтернет-магазин. Адже так, ми тепер – інтернет-магазин із брауні різних смаків, наборами для приготування брауні та кавою.