Глава Одеської ОДА виступив проти звільнення Ройтбурда з посади директора художнього музею

Глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций виступив проти звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

«Ми знайомі лише півроку, але за цей короткий проміжок часу я побачив ставлення Олександра Ройтбурда до музею. Йому вдається перетворювати занедбану будівлю музею на вагому причину приїхати до Одеси. На 120-ліття Одеського художнього музею він особисто показав мені, як на краще змінилися зали та приміщення. Завдяки йому меценатство та підтримка місцевої культури – знову стали модними в Одесі», – наголосив Куций.

Очільник Одещини також висловив упевненість, що завдяки зусиллям Ройтбурда місцевий художній музей стає «справжньою перлиною Одеси».

Напередодні, 1 червня, Одеський апеляційний суд звільнив Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею, скасувавши рішення попередньої інстанції.

Приморський районний суд Одеси 10 лютого вирішив, що звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею 4 вересня 2019 року було незаконним, та поновив його на посаді.

Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалене голосуванням Одеської обласної ради, проте художник продовжував фактично виконувати свої обов’язки. Він також одразу заявив, що оскаржуватиме звільнення в суді та назвав його «реваншем ідіотизму». Обласна державна адміністрація також не стала розривати контракт із художником. У жовтні 2019 року міністерство культури, молоді та спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

Художника звільнили з другої спроби – перша відбулася ще 16 серпня 2019 року. Тоді питання внесли в попередній порядок денний, але пізніше його звідти прибрали.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 року. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п’ятирічний контракт із Ройтбурдом, призначивши його директором музею. Кандидатуру художника тоді не підтримала обласна рада.