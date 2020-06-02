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02 червня 2020, Київ 13:23
Новини | Суспільство

Глава Одеської ОДА виступив проти звільнення Ройтбурда з посади директора художнього музею

Глава Одеської ОДА виступив проти звільнення художника Олександра Ройтбурда (на фото)

Глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций виступив проти звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

«Ми знайомі лише півроку, але за цей короткий проміжок часу я побачив ставлення Олександра Ройтбурда до музею. Йому вдається перетворювати занедбану будівлю музею на вагому причину приїхати до Одеси. На 120-ліття Одеського художнього музею він особисто показав мені, як на краще змінилися зали та приміщення. Завдяки йому меценатство та підтримка місцевої культури – знову стали модними в Одесі», – наголосив Куций.

Очільник Одещини також висловив упевненість, що завдяки зусиллям Ройтбурда місцевий художній музей стає «справжньою перлиною Одеси».

Напередодні, 1 червня, Одеський апеляційний суд звільнив Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею, скасувавши рішення попередньої інстанції.

Приморський районний суд Одеси 10 лютого вирішив, що звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею 4 вересня 2019 року було незаконним, та поновив його на посаді.

Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалене голосуванням Одеської обласної ради, проте художник продовжував фактично виконувати свої обов’язки. Він також одразу заявив, що оскаржуватиме звільнення в суді та назвав його «реваншем ідіотизму». Обласна державна адміністрація також не стала розривати контракт із художником. У жовтні 2019 року міністерство культури, молоді та спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

Художника звільнили з другої спроби – перша відбулася ще 16 серпня 2019 року. Тоді питання внесли в попередній порядок денний, але пізніше його звідти прибрали.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 року. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п’ятирічний контракт із Ройтбурдом, призначивши його директором музею. Кандидатуру художника тоді не підтримала обласна рада.

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