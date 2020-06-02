Суд звільнив Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею

Одеський апеляційний суд звільнив Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею, скасувавши рішення попередньої інстанції. Про це повідомило видання «Думская».

Як зазначається, суд визнав, що на посаду Ройтбурда призначили відповідно до законної процедури, але директор музею припустися низки «порушень». Зокрема, як стверджує суд, порушенням було проведення у музеї концертів та недопуск у фонди депутатів з перевіркою.

«Ви звичайно будете сміятися, але ці дивовижні люди знову мене звільнили», – написав Ройтбурд у «Фейсбуці» вчора пізно ввечері, зазначивши, що реагувати на рішення суду буде вже наступного дня.

«Я сподіваюся в Україні крім дивних судових рішень ще діють ЗАКОНИ з великої літери З», – наголосив художник.

Приморський районний суд Одеси 10 лютого вирішив, що звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею 4 вересня 2019 року було незаконним, та поновив його на посаді.

Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалене голосуванням Одеської обласної ради, проте художник продовжував фактично виконувати свої обов’язки. Він також одразу заявив, що оскаржуватиме звільнення в суді та назвав його «реваншем ідіотизму». Обласна державна адміністрація також не стала розривати контракт із художником. У жовтні 2019 року міністерство культури, молоді та спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

Художника звільнили з другої спроби – перша відбулася ще 16 серпня 2019 року. Тоді питання внесли в попередній порядок денний, але пізніше його звідти прибрали.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 року. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п’ятирічний контракт із Ройтбурдом, призначивши його директором музею. Кандидатуру художника тоді не підтримала обласна рада.