Музейники просять уряд не поспішати з відкриттям культурних закладів

Українські музейники звернулись до урядовців із проханням розробити та запровадити процедуру виходу з карантину для музеїв та заповідників залежно від типу установи, епідеміологічної і транспортної ситуації в кожному місті, а також профінансувати антибактеріальні заходи для культурних установ.

Звернення оприлюднив у фейсбуці директор Одеського художнього музею, художник Олександр Ройтбурд. Раніше він уже звертався до міністра охорони здоров’я із проханням переглянути можливість відкрити музеї до остаточного завершення карантину.

«У містах-мільйонниках відкриття музеїв без повноцінного запуску громадського транспорту не є доцільним – більшість співробітників та значна кількість відвідувачів не матимуть змоги доїхати до музею. Слід також враховувати, що частина співробітників першої лінії контакту – музейні доглядачі, прибиральники, гардеробники – це люди віком 60 і більше років. Крім того, на відміну від багатьох інших закладів, наскрізне провітрювання в низці музеїв неможливе або ускладнене з огляду на вимоги до зберігання експонатів, що підвищує ризики», – йдеться у зверненні.

Нове звернення підтримали кілька директорів музеїв, серед яких генеральний директор Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, президент ІКОМ України Катерина Чуєва, генеральний директор Національного художнього музею України, координатор з фінансових питань ІКОМ України Юлія Литвинець, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького Тарас Возняк, директорка Дніпропетровського художнього музею Тетяна Шапаренко та інші.

Керівники музеїв наголосили, що заклади потребуватимуть значних додаткових коштів на дезінфекції та засобів індивідуального захисту для персоналу. Відсутність процедури та прописаних механізмів призведе до імітації виконання вимог, наголошують вони.

Уряд анонсував відкриття музеїв та бібліотек на етапі послаблення карантину з 11 травня.