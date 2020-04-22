«Відкривати музеї ще передчасно» – директор Національного художнього музею

Наміри відкрити музеї в частині послаблення карантинних обмежень є передчасними. Про це заявила Юлія Литвинець, директор Національного художнього музею, в ефірі Радіо Свобода.

«Для кого ми відкриємо музей? Як ми будемо добиратися до роботи? Більшість співробітників музею живуть достатньо далеко і для того, аби дістатися до роботи їм потрібно змінити один-два, а то і три види транспорту. Тобто потрібні додаткові перепустки. Але з іншого боку – коли лікарі не можуть дістатися до своїх робочих місць, віддавати перепустки музейникам для того, щоб вони відкрили музей, в який ніхто не прийде, це також, мені здається трошки передчасно», – зазначила Литвинець.

Крім того, 90% доглядачів – це люди похилого віку, зазначає вона.

«Головне, щоб вони знаходилися вдома. Запрошувати цих людей працювати з відвідувачами – небезпека», – зазначає Литвинець.

Вона додала, що зараз співробітники музею отримують 2/3 від зарплати, але не менше, ніж прожитковий мінімум.

Директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд раніше зазначив, що запровадження карантину завдало удару музеям, проте їх відкриття до завершення загальних карантинних обмежень може вдарити ще сильніше.