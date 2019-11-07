На ювілей Одеському художньому музею подарували картину з музею сучасного мистецтва Одеси

Одеському художньому музею на 120-річчя подарували картину одеського художника Давида Тихолуза. Подарунок зробив директор Музею сучасного мистецтва Одеси Семен Кантор після урочистого привітання музею від міської та обласної влади, а також після нагородження працівників.

«Із нашим музеєм пов’язана історія художника не дуже відомого, нажаль він рано помер, Давида Тихолуза. Це ми його відновили, знайшовши невідомо де. Я дуже люблю це роботу, так же сильно як він любить свою конячку», – розповів Кантор, поки вручав картину директору Одеського художнього музею Олександру Ройтбурду.

Сам Ройтбурд неодноразово говорив про необхідність створення при художньому музеї Музею сучасного мистецтва.

Давид Тихолуз народився в Одесі в 1954 році. За даними сайту аукціонного дому «Корнерс», початкову художню освіту він отримав у свого дядька, одеського художника Зелика Блувберга. Пізніше він закінчив Одеське художнє училище імені М. Грекова, де навчався у Юрія Коваленка і Володимира Кріштопенка. Значний вплив на Тихолуза мав живопис Хайма Сутіна. В Одесі відбулись лише дві прижиттєві персональні виставки Тихолуза – у 2008 році і одна меморіальна в 2011. Роботи Тихолуза зберігаються в Музеї сучасного мистецтва Одеси і приватних зібраннях, а тепер ще й в Одеському художньому музеї.

Музей було офіційно відкрито 24 жовтня (6 листопада) 1899 року. За 7 років до цього палац, де знаходиться музей, подарував Одесі тодішній міський голова Григорій Маразлі. До свого 120-річчя адміністрація підготувала програму на весь тиждень – 8 листопада в музеї відбудеться закрита вечірка для меценатів і членів клубу Маразлі, вхідний квіток коштуватиме 2500 гривень; 9 листопада бажаючих запрошують на благодійну вечірку в один з місьских барів, всі кошти будуть передані в фонд музею; а 10 листопада в музеї будуть проходити спеціальні денні і нічні екскурсії.

Олександр Ройтбурд залишається директором Одеського художнього музею, незважаючи на бажання Одеської обласної ради розірвати контракт.

Художник оскаржує це рішення в суді, а у міністерстві культури назвали його безпідставним.