У Мінкульті назвали безпідставним рішення про звільнення директора Одеського художнього музею Ройтбурда

У Міністерстві культури, молоді та спорту вважає безпідставним рішення Одеської обласної ради звільнити керівника Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда. У відомстві наголосили, що суд може визнати його незаконним.

Як мовиться у висновках міністерства, відсутні будь-які задокументовані факти, які б підтверджували обставини, що стали підставою для прийняття рішення Одеської обласної ради про звільнення Ройтбурда.

«Вочевидь, рішення Одеської обласної ради «Про розірвання контракту та звільнення з посади керівника Комунальної установи «Одеський художній музей» було прийнято без належних на то підстав, а тому може бути визнано судом незаконним. Вважаємо, що це може стати основою для успішного оскарження Ройтбурдом О.А. рішення Одеської обласної ради в судовому порядку. Міністерство культури, молоді та спорту України ретельно слідкує за перебігом вказаної судової справи. У разі виникнення нових обставин у цій справі, інформація буде доповнюватися», – зазначили у Мінкульті.

У грудні 2017 року Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Він почав працювати на посаді у березні.

4 вересня Одеська обласна рада звільнила директора Одеського художнього музею, відомого художника Олександра Ройтбурда. Питання вніс в порядок денний «з голосу» позафракційний депутат Олексій Кобильніков. Художник збирався опротестувати це рішення.