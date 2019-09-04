Ройтбурд збирається оскаржити своє звільнення з Одеського художнього музею

Одеська обласна рада звільнила директора Одеського художнього музею, відомого художника Олександра Ройтбурда. Питання вніс в порядок денний «з голосу» позафракційний депутат Олексій Кобильніков. Художник збирається подати протест на рішення.

Попередні спроби не були успішними – 16 серпня звільнити Ройтбурда вже пропонували депутати фракції «Опозицінйний блок» Віталій Саутенков і Роман Сеник. Це питання внесли в попередній порядок денний, але пізніше його звідти забрали. Цього разу опонентам директора вдалося знайти 51 голос та вони ухвалили рішення про звільнення.

«Це неправомірне рішення, воно суперечить і здоровому глузду, і законодавству. Це рішення скоріш в сфері психопатології, аніж юриспруденції, тому боротьба буде», – наголосив Ротйбурд в коментарі Радіо Свобода.

У залі обласної ради Ройтбурда захищали окремі депутати фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Максим Свичинський і Юрій Басюк та в.о. голови обласної державної адміністрації Світлана Шаталова.

«Традиційно декілька депутатів намагаються підняти питання Художнього музею. До яких пір у вас буде превалювати особисте перед громадським? На 49 об’єктів збільшилась колекція музею. Вас не цікавлять досягнення Ройтбурда як менеджера», – заявила Шаталова.

Усі інші депутати фракції БПП окрім Миколи Авілова підтримали рішення про звільнення. За звільнення також голосували фракції «Опозиційний блок», «Довіряй ділам», окремі депутати «Батьківщини» та інших фракцій. Представник «Опозиційного блоку» Олександр Адзеленко нагадав, що директора музею призначили проти рішення обласної ради – це зробив попередній голова обласної державної адміністрації Максим Степанов. Врешті-решт проти звільнення Ройтбурда голосували тільки три депутати.

Кілька днів тому в музеї стався конфлікт між колишнім директором Віталієм Абрамовим і запрошеним лектором Павлом Голубевим.

Абрамов, за словами Ройтбурда, не хотів пускати спеціаліста з творчості художника Костянтина Сомова в архіви, посилаючись на антирекомендацію російських колег – лист від мистецтвознавця Олени Яковлевої. Демонструвати лист Абрамов відмовився, а потім звинуватив Голубєва в фізичному нападі. Свідків тоді поряд нібито не було. Обставини справи зафіксували правоохоронці.

Саме цей конфлікт був використаний як привід для нової спроби звільнення, стверджує Ройтбурд. Радіо Свобода не вдалося отримати коментар Віталія Абрамова – його телефон був вимкнений. Як розповіла раніше Ройтбурду дружина Абрамова, той потрапив у лікарню.

У грудні 2017 року Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора. Він почав працювати на посаді у березні.