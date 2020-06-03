На одеських суддів будуть скаржитися до Вищої ради правосуддя через справу Ройтбурда

На суддів у справі директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда будуть скаржитись до Вищої ради правосуддя. Паралельно сам директор і художник буде подавати скаргу до касаційної палати Верховного суду України.

Про це на брифінгу повідомив сам Ройтбурд, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Рішення про його звільнення через карантин ухвалили без присутності сторін, хоча адміністрація музею подавала окреме клопотання про необхідність особистого виступу на засіданні – через суспільний розголос та важливість справи.

«Рішення суду базується на кількох пунктах, щодо моїх нібито порушень. По-перше, я нібито не пропустив делегацію обласної ради до сховищ музею. Але це все одно, щоб я не пропустив делегацію до Білого дому. Я не маю права вирішувати, хто заходить у фонди, а хто ні – міністерство культури складає акт, а остаточне рішення приймає головний зберігач сховищ. Нас також обвинувачують, що ми провели незаконний ремонт. Так, ми провели незаконний ремонт, до цього законно загнивали картини вартістю мільйони доларів», – заявив Ройтбурд.

Він наголосив, що вони отримували дозвіл на невідкладні протиаварійні роботи, до яких відносяться і заміна ліхтарів, і фарбування стель та стін. Це були не державні гроші, це не має узгоджуватись, наголосив художник.

Адміністрація буде подавати скаргу до Вищої ради правосуддя, щоб там перевірили чи вірно колегія суддів Одеського апеляційного адміністративного суду трактувала усі документи під час судового розгляду. Умовою розгляду справи в касаційній палаті справи про звільнення є суспільний розголос, заявила заступник директора Олександра Ковальчук, тому вони звертаються до ЗМІ та планують проведення мітингу під обласною радою. Там активісти збиратимуть підписи під зверненням до депутатів Одеської обласної ради, щоб ті відмінили рішення про звільнення Ройтбурда від 4 вересня 2019 року. За словами Ковальчук, окремі одеські депутати ще восени обіцяли зібрати підписи для цього, але не спромоглися це зробити.

1 червня, Одеський апеляційний суд звільнив Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею, скасувавши рішення попередньої інстанції. Суд відбувся без присутності сторін. Приморський районний суд Одеси 10 лютого вирішив, що звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею 4 вересня 2019 року було незаконним, та поновив його на посаді.

Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалене голосуванням Одеської обласної ради, проте художник продовжував фактично виконувати свої обов’язки. Він також одразу заявив, що оскаржуватиме звільнення в суді та назвав його «реваншем ідіотизму». Обласна державна адміністрація також не стала розривати контракт із художником. У жовтні 2019 року міністерство культури, молоді та спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

Художника звільнили з другої спроби – перша відбулася ще 16 серпня 2019 року. Тоді питання внесли в попередній порядок денний, але пізніше його звідти прибрали.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 року. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п’ятирічний контракт із Ройтбурдом, призначивши його директором музею. Кандидатуру художника тоді не підтримала обласна рада.