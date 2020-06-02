Ройтбурд судитиметься за посаду директора – голова ОДА

Художник Олександр Ройтбурд залишається керівником Одеського художнього музею і знову оскаржуватиме звільнення в суді. Про це у фейсбуці 2 червня повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций після зустрічі із художником. Він продовжує називати Ройтбурда директором художнього закладу.

«Контракт із Ройтбурдом розірвано не буде. Таке рішення має базуватися на результатах роботи, а Олександр як керівник закладу, на мою думку, перетворив занедбаний музей на популярне та знакове місце», – заявив Куций.

Керівник ОДА також повідомив, що Ройтбурд отримає юридичну підтримку, а сама державна структура виступить у суді третьою стороною на боці позивача.

Напередодні, 1 червня, Одеський апеляційний суд звільнив Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею, скасувавши рішення попередньої інстанції. Суд відбувся без присутності сторін. Приморський районний суд Одеси 10 лютого вирішив, що звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею 4 вересня 2019 року було незаконним, та поновив його на посаді.

Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалене голосуванням Одеської обласної ради, проте художник продовжував фактично виконувати свої обов’язки. Він також одразу заявив, що оскаржуватиме звільнення в суді та назвав його «реваншем ідіотизму». Обласна державна адміністрація також не стала розривати контракт із художником. У жовтні 2019 року міністерство культури, молоді та спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

Художника звільнили з другої спроби – перша відбулася ще 16 серпня 2019 року. Тоді питання внесли в попередній порядок денний, але пізніше його звідти прибрали.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 року. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п’ятирічний контракт із Ройтбурдом, призначивши його директором музею. Кандидатуру художника тоді не підтримала обласна рада.