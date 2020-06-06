Міністр культури Ткаченко обіцяє Ройтбурду «будь-яку підтримку в законних рамках»

В Одесі 6 травня пройшла акція на підтримку директора художнього музею та художника Олександра Ройтбурда. Крім кількох сотень одеситів, в акції взяли віртуальну участь митці, політики та посадові особи з інших міст України.

«Справа не тільки в Ройтбурді, якого я дуже поважаю, а в тому що останнім часом відбувається деконструкція культурних інститутів», – заявив поет Сергій Жадан, якого підключили по відеозв’язку. Він також згадав нещодавні обшуки в Довженко-центрі.

Також по відеозв’язку підключився новий міністр культури Олександр Ткаченко. Він прокоментував бажання обласної ради звільнити Ройтбурда та пообіцяв підтримку.

«Мені здається, що це було політичне рішення, пов’язане із особистими причинами. Будь-яку підтримку Ройтбурда в законних рамках ми зробимо. І з вівторка, вже як міністр культури, я вийду на облраду і буду спілкуватися з ними», – заявив Ткаченко.

Також перед одеситами онлайн виступили міський голова Львова Андрій Садовий, театральний діяч Влад Троїцький і народний депутат В’ячеслав Вакарчук.

Сам Ройтбурд на мітингу подякував присутнім за підтримку та заявив, що підтримує надання музею статусу національного. Таким чином заклад підпорядковуватиметься не обласній владі, а міністерству культури.

Під час акції одеситів закликали підписувати листи до депутатів обласної ради, щоб вони скасували своє рішення про звільнення Ройтбурда. Попри це рішення, обласна адміністрація не розривала контракт із художником, він продовжує працювати директором. Проєкт скасування рішення вже зареєстрований у обласній раді та буде розглянутий на наступній сесії, заявив на акції депутат облради Юрій Басюк.

У травні 2020 року Одеський апеляційний суд підтримав обласну раду, яка у вересні 2019 року проголосувала за звільнення художника з посади директора через неузгоджені ремонтні роботи та концертну діяльність в музеї. Сам Ройтбурд ці звинувачення відкидає.