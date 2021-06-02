«Це символічна перемога» – Ройтбурд про рішення Верховного суду про незаконність його звільнення

Директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд прокоментував Радіо Свобода ухвалу Верховного суду, який визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про його звільнення з цієї посади.

«Це скоріше символічна перемога, бо я жодного дня не був усунутий із посади, ні на один день. Рішення це (про звільнення – ред.) було взагалі з юридичної точки зору нікчемним. Суто політичне рішення, це визнав суд ще першої інстанції. Потім, не знаю під яким впливом, було ухвалено рішення в апеляційному суді. І зовсім очікувано касаційний суд його скасував. За цей час (Одеська обласна – ред.) рада встигла сама скасувати своє рішення. Це вітання тим, хто затіяв усю цю історію», – сказав Ройтбурд.

На запитання, чи має він можливість реалізовувати зараз в Одеському художньому музеї свої ініціативи, Ройтбурд відповів, що «у певній мірі – так».

Митець додав, що українські музеї зараз потребують підтримки, особливо через вплив COVID-19. Перш за все слід збільшити фінансування з боку держави, а по-друге, дати більше автономії закладам, сказав художник.

П’ятирічний контракт Ройтбурда, підписаний у 2018 році, завершиться в 2023 році. Наразі художник не вирішив, чи має намір очолювати Одеський художній музей після того терміну.

У травні 2020 року Одеський апеляційний суд підтримав обласну раду, яка у вересні 2019 року проголосувала за звільнення художника з посади директора через неузгоджені ремонтні роботи та концертну діяльність в музеї. Сам Ройтбурд ці звинувачення відкидав.

При цьому суд першої інстанції – Приморський районний суд Одеси, 10 лютого 2020 року вирішив, що звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею 4 вересня 2019 року було незаконним, та поновив його на посаді.

Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалене голосуванням Одеської обласної ради, проте художник продовжував фактично виконувати свої обов’язки. Він також одразу заявив, що оскаржуватиме звільнення в суді та назвав його «реваншем ідіотизму». Обласна державна адміністрація також не стала розривати контракт із художником. У жовтні 2019 року Міністерство культури, молоді та спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

За звільнення Ройтбурда з посади виступали місцеві депутати ОПЗЖ Одеської облради, які домоглися, щоб його контракт було розірвано. Вони заявляли, що мистецтво Ройтбурда надто провокативне, що не дає йому право керувати такою інституцією.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 року. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п’ятирічний контракт із Ройтбурдом, призначивши його директором музею. Кандидатуру художника тоді не підтримала обласна рада.