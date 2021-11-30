У Чехії виявили новий штам коронавірусу

У 66-річної жительки чеського міста Ліберець підтверджена інфікація «омікроном», новим штамом коронавірусу. Це перший випадок, офіційно підтвероджений Міністерством хорони здоров’я Чехії.

Згідно з повідомленням, жінка повернулася з Намібії. Разом із нею – ще восьмеро людей, у яких негативні тести. Попри це, всіх людей з групи, які вказали на незначне нездужання, а також контактних осіб перевели на карантин.

Жінка з Ліберця перед поїздкою до Намібії двічі була вакцинована, востаннє – у червні.

Вперше новий штам коронавірусу «омікрон» виявили 9 листопада в Південно-Африканській Республіці. Жінка з Ліберця поверталась додому через ПАР і Дубай.

«Ми ретельно стежимо за ситуацією і готові на неї оперативно реагувати», – заявив міністр охорони здоров’я Адам Войтєх.

З 27 листопала Чехія для своїх громадян, а також громадян ЄС, які повертаються з ПАР та низки інших країн півдня Африки, запровадила 10-денний карантин, який має завершитись негативним тестом на COVID-19.

Громадни ЄС, а також особи з правом довготривалого перебування у Чехії, мають право в’їзду до країни тільки з негативним тестом. Наступний тест на COVID-19 потрібно пройти протягом 24-х годин після приїзду, третій – між 10 і 14-м днем перебування в Чехії.

У Чехії, за даними МОЗ, вакцинували понад 13 мільйонів людей. У шпиталях майже 6 тисяч людей.