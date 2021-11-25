QR-коди та «антивакцинатори»: провокація чи «російський слід»?

Учасники акції під Верховною Радою України, де були помічені QR-коди, що ведуть на сайт партії «Єдина Росія», не є антивакцинаторами, оскільки не протестували проти вакцинації, а цифрові коди російського походження є спробою скомпрометувати захід. На цьому наполягає співзасновник «Спільного руху «Час діяти», один з організаторів ходи Валерій Подолянець.

Можна було будь-яку людину підіслати в масу учасників акції, щоб «підсадні качки» могли що завгодно показувати

«Ті QR-коди – провокація чистої води. Можна було будь-яку людину підіслати в масу учасників акції, щоб «підсадні качки» могли що завгодно показувати і розказувати, щоб малювати картинку тої співпраці», – заявляє у коментарі Радіо Свобода Валерій Подолянець.

Так само провокацією він називає і перевернуті державні прапори України, помічені в руках окремих учасників ходи.

Рада національної безпеки і оборони України все ж заявляє про «російський слід» акції.

Було виявлено російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України

«Центром протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, як повідомлялося раніше, було виявлено російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України… Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакційних заходів зі сторони Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якої на плакатах «Стоп QR-код» розмістили QR-код, який дає перехід до сайту російської політичної партії «Єдина Росія», – йдеться в повідомленні на сайті РНБО.

Хибна комунікація – Бала

Кремль, звісно, намагається скористатися ситуацією та підігрівати недовіру до влади як в Україні, так і у країнах Європи, зазначає у коментарі Радіо Свобода директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала. Але, зауважує він, навряд чи ця мета в цьому випадку втілюється настільки прямо – організація протесту та забезпечення його агітаційними матеріалами, які одразу вказують на Росію.

Це може бути провокація саме тих, хто називає антивакцинаторів елементом гібридної війни Росії проти України

«Не виключаю, що це може бути провокація саме тих, хто називає антивакцинаторів елементом гібридної війни Росії проти України, тобто українських спецслужб чи чиновників. Не можна ділити країну на «гарних» вакцинованих і «негарних» невакцинованих. Щодо вакцинації насправді багато питань, на які поки що не можуть дати відповідей. Зокрема, не відомо скільки людей в Україні вже перехворіли, можливо, разом із вакцинованими ми вже маємо колективний імунітет.

Люди мають право на вибір. Це питання віри і невіри. Тут потрібні інші методи інформування і переконання. Чинна українська влада не змогла переконати українців вакцинуватися. Від самого початку відбувалася хибна комунікація. І це стало головною рушійною силою для тих людей, які тепер проводять протести проти вакцинації. Чи скористається такою ситуацією Росія? Звісно, скористається! Акції в Україні, спрямовані проти чинної влади, вигідні Росії, адже українська влада від цих протестів стає слабшою. Так само Росія зацікавлена і у протестних акціях у Європі. Але розмови про всесильність Кремля дуже перебільшені. Тобто повний хаос призвів до того, що ми маємо. А цим, безумовно, скористалися не тільки опоненти влади, а й вороги України», – каже Бала.

Крім того, несправедливо акцію називати «антивакцинаторською», наголошує один з організаторів ходи Валерій Подолянець. За його словами, мета заходу не полягала у закликах до відмови від вакцинації.

Мета акції – відновлення конституційного ладу

«Жодного слова про COVID та про вакцинацію жоден з лідерів не казав. Мета акції – відновлення конституційного ладу. 64 стаття Конституції говорить, що будь-які обмеження людини в Україні можливі тільки при умові введення надзвичайного або воєнного стану. Ні того, ні іншого в Україні не введено, тому ніяких обмежень бути не може, це все злочинно. Це триває з березня минулого року. Людям забороняють переміщатися вільно, людям забороняють працювати, займатися бізнесом, отримувати якісну освіту.

Ми бачимо, що без якихось незрозумілих медичних експериментів людина не має права жити. Ми спостерігаємо, що без якихось «ветеринарних паспортів» людина не може їздити, заходити в заклади і так далі.

Вакцинація – це звичайний укол якоїсь речовини, яка сприяє тому, що людина посилює імунітет. Те що зараз змушують людей колоти – це не є вакцинація у тому розумінні, що ми знаємо. Це спосіб отримати «ветеринарний паспорт», який дає можливості людині нібито вільно пересуватися. Це і є та незрозуміла медична процедура», – заявляє Подолянець у коментарі Радіо Свобода.

Ті ж «жовті жилети» – Друзенко

Стаття 64 Конституції України насправді містить таку норму:

«Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України».

Поряд із тим стаття 33 Конституції говорить:

«Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом».

У свою чергу закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» передбачає вичерпний перелік випадків, у яких свободу пересування, відповідно, може бути обмежено. Стаття 12 цього закону серед таких випадків називає «небезпеку поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей» і дає можливість запроваджувати «особливі умови і режим проживання населення та господарської діяльності».

А вже стаття 29 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» визначає право Кабінету міністрів встановлювати карантин.

Але більшість населення не переймається подробицями законодавчих норм і тим, як вони між собою пов’язані. Як не переймається і позицією влади, яка зі свого боку не надто вдало роз’яснює ситуацію громадянам, зауважує у коментарі Радіо Свобода голова правління Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко.

Не Росія підпалила вогонь, але Росія підливає масла. Для Кремля чим більше в Україні трупів, тим краще

«У корені проблеми – недовіра, відчуженість посполитих від влади, у широкому сенсі, як істеблішменту, тобто і від влади науки, влади авторитетів. Кількість антивакцинаторів і кількість людей, які не ходять на вибори, між собою пов’язані. Це ті ж «жовті жилети» у Франції, чи ті, хто брав штурмом Капітолій у США. Тобто люди, які взагалі не вірять, що з владою є про що говорити, що влада так чи інакше обдурить.

Крім того, підливають масла у вогонь різні люди, від Трампа до Путіна. Не Росія підпалила вогонь, але Росія підливає масла. Для Кремля чим більше в Україні трупів, тим краще, чим більше хитається влада тим легше впливати. У них є інтерес збільшити хаос і паніку. Росія це використовує, але причини цієї хвороби треба шукати не в Кремлі, а в собі.

Влада не відкомунікувала. Не тільки в Україні. Ми тут йдемо у глобальному тренді. Часто влада застосовувала непропорційні обмеження. Ми пам’ятаємо весну, коли хворих було небагато, а зупинили все, що можна було. Владі не вдалося знайти правильну тональність, з аргументами і фактами», – каже Друзенко.

Недовіра помножена на брак знань –​ Лапій

Недовіра до влади помножується на брак знань, що також підживлює акції протесту проти заходів обмеження, пов’язаних із COVID-19, зазначає у коментарі Радіо Свобода член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій. Він нагадує, що помітна частина маніпулятивних матеріалів у соцмережах щодо COVID та вакцинації від нього розповсюджуються ресурсами, пов’язаними з відомою «Ольгинською фабрикою тролів», тобто російського «Агентства інтернет-досліджень» у Санкт-Петербурзі.

Антивакцинальні рухи найбільш поширені там, де російський «Спутнік V» не використовується

«Якщо говорити про справжніх антивакцинаторів, не тих, хто цим вдало користується і маніпулює, а справжніх, то грамотних, розумних людей я там не зустрічав. Є питання скептицизму, дискусій, які ведуться у науковому світі: щодо віку вакцинації, кількості доз, тривалості захисту. Там є аргументи та контраргументи, там є дискусія. А те, що поширюють антивакцинатори – це є брак знань. Інша справа, що цим користуються люди, які можуть, вміють оце використовувати для своїх цілей, для виконання своїх завдань. Серед іншого, можуть використовувати і як елемент гібридної війни.

Такі методи використовуються урядом Росії і на території Німеччини, Франції, в Італії. Політичні партії, асоційовані з російським урядом, беруть участь у цих маніпуляціях. Антивакцинальні рухи найбільш поширені там, де російський «Спутнік V» не використовується. Якщо подивитися негативну інформацію про інші вакцини, то вона переважно розповсюджуються через домен ru. Звісно, без «корисних ідіотів» у цій справі не обходиться», – каже Лапій.

Учасники акції протесту у середу, 24 лютого, під Верховною Радою також вимагали звільнення одного зі своїх лідерів Остапа Стахіва, який перебуває під вартою. Галицький районний суд Львова для активіста обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення грошової застави розміром майже мільйон гривень. Стахіва підозрюють у порушенні статті 109 Кримінального кодексу України, тобто у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Остап Стахів не погоджується зі звинуваченнями на свою адресу, називає їх політичними, заявляє, що оскаржуватиме рішення про запобіжний захід.