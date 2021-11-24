РНБО заявляє про «російський слід» на акції противників вакцинації

Акція противників вакцинації проти COVID-19, яка відбулася у Києві 24 листопада, має російський слід, заявляє Рада національної безпеки і оборони.

«Центром протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, як повідомлялося раніше, було виявлено російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України… Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакційних заходів зі сторони Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якої на плакатах «Стоп QR-код» розмістили QR-код, який дає перехід до сайту російської політичної партії «Єдина Росія», – ідеться в повідомленні на сайті РНБО.

РНБО рекомендує всім, хто має сумніви щодо необхідності щеплення, дослідити всю інформацію про доступні вакцини з офіційних джерел їхніх безпосередніх розробників, проконсультуватися з сімейним чи приватним лікарем або зателефонувати на гарячу лінію МОЗ за додатковою інформацією.

Учасники протесту в Києві 24 листопада тримали плакати з перекресленими QR-кодами. Якщо відсканувати такий QR-код, на екрані смартфона з’являється посилання на офіційний сайт владної партії Росії.

Лідер руху противників вакцинації Остап Стахів зараз перебуває під вартою. Учасники акції вимагали його звільнення.