Повний цикл вакцинації пройшли понад 550 тисяч працівників шкіл – МОН 

Принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 на сьогодні щеплено 96,2% освітян, з них повний цикл вакцинації пройшли понад 550 тисяч вчителів (84,5%), повідомив у Telegram міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його даними, найкращу статистику двома щепленнями демонструють: Донецька область – 92,7%; Харківська – 92,5%; Луганська – 92,4%; Черкаська – 92,2%.

У Києві повним циклом вакцинації щеплено понад 30 тисяч освітян, це 86% від загальної кількості, сказав міністр.

За даними Міноствіти, сьогодні очне навчання здійснюють понад 11 тисяч шкіл (84% від загальної кількості). Дистанційно продовжують працювати понад 1,7 тисяч шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у «червоній» зоні.

З 22 листопада більшість шкіл в Україні повернулися до очного формату навчання, зокрема, за парти знову сіли школярі Києва.