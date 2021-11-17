Очне навчання в школах Києва відновиться 22 листопада – Кличко

З понеділка, 22 листопада, відновиться очне навчання у школах Києва, повідомив міський голова столиці України Віталій Кличко.

«Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів», – написав міський голова у своєму телеграм-каналі 17 листопада.

За його словами, комісія ухвалила таке рішення, зважаючи на динаміку зниження кількості госпіталізацій і відсотка завантаженості ліжок із киснем у медзакладах столиці.

«Таке рішення ухвалили, спираючись на рекомендації фахівців, – медиків, вірусологів. Тим не менш, я хотів би звернутися до всіх мешканців столиці. Ситуація з розповсюдженням вірусу – складна. І показники захворюваності по Україні, на жаль, – досі високі. Багато регіонів, і Київ зокрема, залишаються в «червоній» зоні. Тому я закликаю всіх дотримуватися ключових протиепідемічних правил! Вакцинуватися. Бо загроза стрімкого поширення вірусу не минула. Потрібно бути дуже обережними і свідомими», – цитує Кличка сайт КМДА.

Заклади освіти Києва перейшли на дистанційний режим з 1 листопада, коли в місті запровадили «червону» зону епідемічної небезпеки через поширення COVID-19.

16 листопада Міністерство освіти і науки України звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного освітнього процесу в школах.