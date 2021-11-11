Омбудсмен просить МОЗ і Міносвіти переглянути позицію щодо «дистанційки» для шкіл

Карантинні обмеження через пандемію COVID-19 не повинні впливати на забезпечення права дітей на якісну освіту, заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Для забезпечення права дітей на здобуття якісної освіти звернулася до міністра охорони здоров’я України та міністра освіти і науки України щодо перегляду позиції стосовно переведення закладів освіти на дистанційну форму, зокрема, виключення їх із переліку установ, які підлягають закриттю, при запровадженні рівнів протиепідемічних заходів», – повідомила омбудсмен у фейсбуці.

Денісова вважає, що обмеження у вигляді переведення закладів освіти на дистанційну форму навчання повинні застосовуватись при недотриманні рівня вакцинації вчителів та зростанні рівня захворюваності учнів.

«Здійснений мною моніторинг засвідчує, що незважаючи на дотримання усіх регламентованих обмежень і протиепідемічних заходів у закладах освіти, у тому числі й відсоткового показника вакцинації, органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування, а також безпосередньо заклади освіти самостійно ухвалюють рішення щодо додаткових канікул чи дистанційного навчання», – каже Денісова.

Вона зауважує, що існує низка чинників, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти у режимі, коли освітній процес відбувається онлайн. Це відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома; труднощі з одночасним доступом учнів до технічних засобів, у родинах, де виховуються кілька дітей шкільного віку; різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу; низька якість Інтернет-зв’язку; відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо.

Наразі, за інформацією Міністерства освіти України, на дистанційну форму навчання переведені 7,3 тисячі шкіл (51 % від загальної кількості).