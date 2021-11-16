Міносвіти звернулося до керівників влади в регіонах із листом про відновлення очного навчання у школах

Міністерство освіти і науки України звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного освітнього процесу в школах, повідомляє пресслужба МОН з посиланням на профільного міністра Сергія Шкарлета.

«Перебуваючи на постійному зв’язку з керівниками департаментів та управлінь освіти обласних та місцевих адміністрацій, я отримую інформацію про готовність шкіл України повернути дітей за парти. Наразі це вкрай важливо, адже освітній процес у звичному форматі потрібен і учням, і вчителям. Соціалізація, живе спілкування, більш висока швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату», – зазначив Шкарлет.

Міністр також подякував вчителям за участь у вакцинальній кампанії. За даними МОН, повний цикл щеплення отримали понад 533 тисяч працівників освіти, або понад 82% від їх загальної кількості. Принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,6% працівників шкіл.

11 листопада Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила МОЗ і Міносвіти переглянути позицію щодо «дистанційки» для шкіл. Вона зазначила, що карантинні обмеження через пандемію COVID-19 не повинні впливати на забезпечення права дітей на якісну освіту.