МОН, МОЗ та міжнародні організації закликають відкрити школи з дотриманням протиепідемічних заходів

Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я та міжнародні організації ЮНІСЕФ і ВООЗ закликають органи місцевої влади залишати школи відкритими та забезпечити основоположне право кожної дитини на освіту в умовах пандемії COVID-19. Спільний заклик опубліковано напередодні Всесвітнього дня дітей, який відзначається 20 листопада.

«МОН продовжує тримати на контролі статистику вакцинальної кампанії серед працівників закладів загальної середньої освіти та рекомендує керівникам департаментів, управлінь освіти обласних та місцевих адміністрацій повернути освітній процес в очний режим із дотриманням протиепідеміологічних заходів», – зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

У свою чергу голова ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зазначив: «Ми, ймовірно, ніколи не зможемо відшкодувати втрати, яких зазнають діти через те, що не ходять до школи. Школи мають закриватися на карантин в останню чергу та відкриватися найпершими. А ми повинні краще розставляти пріоритети, адже існують шляхи безпечно відкривати школи. З початку цього навчального року я спостерігав, як освітяни та учні докладають значних зусиль, аби дотримуватися необхідних заходів щодо запобігання COVID-19».

Згідно з міжнародними дослідженнями, початкові та середні школи не є одними з основних переносників вірусу, а ризики передачі COVID-19 у школах можна керувати за допомогою відповідних стратегій і заходів.

«Зараз важливо переконатись, що для контролю здоров’я учнів і персоналу в школах є дієві системи. Щоб не закривати навчальні заклади, ми можемо обмежувати передачу вірусу завдяки широкому спектрові заходів, залежно від рівня передачі, у місцях, де вона відбувається. Ці заходи включають дотримання фізичної дистанції в школах, регулярне миття рук, носіння масок, забезпечення належної вентиляції в класах і розширення доступу до тестування», – зазначив Ярно Хабіхт, представник ВООЗ і Голова Бюро ВООЗ в Україні.

Міністерства та міжнародні організації закликають органи місцевої влади якнайшвидше відкрити школи та вжити необхідних заходів для запобігання передачі вірусу в закладах освіти, а саме:

учні, педагоги й персонал повинні носити маски відповідно до національних рекомендацій;

у школі мають бути засоби для миття рук або дезінфікуючі засоби;

слід регулярно й ретельно прибирати поверхні, а також предмети спільного користування;

забезпечити належну вентиляцію;

розподілити учнів і вчителів у малі групи, які не перетинаються у школі: спланувати різний час початку та закінчення уроків, перерв і прийомів їжі;

створити механізми обміну інформацією з батьками, учнями та вчителями.

Станом на 19 листопада близько 35% закладів загальної середньої освіти в Україні закриті для очного навчання, незважаючи на те, що понад 96% працівників закладів освіти отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.