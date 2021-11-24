У країнах Центральної Європи фіксують рекордну кількість нових випадків COVID-19

У країнах Центральної Європи 24 листопада повідомили про рекордне зростання кількості заражених COVID-19 на тлі недостатньої вакцинації населення.

Зокрема, Чехія повідомила про 25 864 нових випадки коронавірусної хвороби, виявлені 23 листопада, що є найвищим добовим показником від початку пандемії. Ця центральноєвропейська країна ЄС з населенням у 10,7 мільйона людей розглядає можливість зробити обов’язковою вакцинацію проти коронавірусу для всіх людей віком від 60 років, заявив прем’єр-міністр Андрей Бабіш.

Сусідня Словаччина також повідомила про найвищий добовий приріст нових випадків COVID-19 – 10 315 випадків зараження. Такі дані зафіксували напередодні засідання уряду, на якому, ймовірно, буде узгоджений короткостроковий карантин, щоб подолати спалах інфекції. Карантин торкнеться і щеплених, і невакцинованих. Прем’єр-міністр Едуард Геґер заявив, що діяти необхідно «негайно».

Польща 24 листопада повідомила про найбільшу кількість інфікованих, виявлених протягом доби, за четверту хвилю – 28 380. Міністерство охорони здоров’я країни також поінформувало про 460 смертей.

Угорщина, зі свого боку, заявила про рекордні 12 637 нових випадків COVID-19 за добу, в результаті чого загальна кількість тих, хто захворів, досягла 1,04 мільйона.

Напередодні Всесвітня організація охорони здоровʼя попередила, що число померлих від коронавірусної інфекції COVID-19 у європейському регіоні до березня наступного року – другої річниці від початку пандемії – може сягнути 2 мільйонів 200 тисяч.

Нещодавно кількість смертей від COVID-19 у Європі перевищила 1,5 мільйона, отже, за найближчі три з половиною місяці, за прогнозами ВООЗ, можуть померти ще близько 700 тисяч людей.

У ВООЗ зазначають, що коронавірусна інфекція останніми тижнями знову стала основною причиною смерті в більшості країн регіону. У 25 із 53 країн експерти очікують надзвичайно високе навантаження на лікарні впродовж майбутньої зими.

У Європейському союзі 67,7 відсотка населення повністю вакциновані від COVID-19, але існують відмінності в залежності від країни, зокрема, низьких рівень охоплення щепленнями спостерігається в багатьох східних країнах.