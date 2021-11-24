Противники вакцинації мітингують у центрі Києва – фото

Біля будівлі Верховної Ради України 24 листопада зібралися близько тисячі людей із вимогою зупинити «примусову», за їхніми словами, вакцинацію від COVID-19 і скасувати обмеження «червоної зони».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, жоден з учасників акції не має засобів індивідуального захисту. Вони активно виступають проти вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

Згодом учасники акції рушили маршем центральними вулицями Києва до будівлі Служби безпеки, скандучи «Свободу Остапу Стахіву».

Йдеться про лідера антивакцинаторських акцій, якому минулого тижня суд у Львові обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у СІЗО з можливістю внесення застави у майже мільйон гривень.

Перед цим в СБУ заявили, що Стахіву повідомили підозру за статтею про «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади».

Національна поліція напередодні повідомила, що через акцію 24 листопада буде до вечора обмежений рух у центрі Києва.