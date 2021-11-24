Поліція до вечора обмежує рух в центрі Києва через акцію антивакцинаторів

Національна поліція повідомляє про обмеження руху в центрі Києва 24 листопада через проведення там масового заходу.

За повідомленням, рух обмежать з 10:30 до 17:00 на:

вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

Європейській площі;

вулиці Хрещатик;

бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

Водіїв закликають обрати інші маршрути руху.

Про те, який саме масовий захід мається на увазі, в поліції не уточнили. На 24 листопада проведення своєї акції анонсували противники вакцинації від COVID-19.