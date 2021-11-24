Поліція до вечора обмежує рух в центрі Києва через акцію антивакцинаторів

Національна поліція повідомляє про обмеження руху в центрі Києва 24 листопада через проведення там масового заходу.
За повідомленням, рух обмежать з 10:30 до 17:00 на:
- вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
- Європейській площі;
- вулиці Хрещатик;
- бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).
Водіїв закликають обрати інші маршрути руху.
Про те, який саме масовий захід мається на увазі, в поліції не уточнили. На 24 листопада проведення своєї акції анонсували противники вакцинації від COVID-19.
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