МОЗ пропонує поширити вимогу повної вакцинації від COVID-19 на «жовту» зону

Міністерство охорони здоров’я пропонує поширити вимогу щодо наявності повного курсу вакцинації від COVID-19 для роботи бізнесу в «жовтій» зоні епідемічної небезпеки, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Наразі Міністерство охорони здоров’я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що і в «жовтому» рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно мати повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів», – сказав міністр під час онлайн-брифінгу 17 листопада.

Наразі такі вимоги діють у «червоній» зоні.

За даними міністра, станом на 17 листопада принаймні першу дозу вакцини отримали 40% українців віком від 18 років.