Понад 600 тисяч українців пропустили введення другої дози вакцини від COVID-19 – МОЗ

Введення другої дози вакцини від коронавірусного захворювання COVID-19 пропустили понад 600 тисяч українців, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу 17 листопада.

«Наразі понад 600 тисяч українців ще не дійшли за своєю другою дозою, попри те, що час її введення вже прийшов», – сказав міністр.

Він закликав людей не зволікати із введенням другої дози вакцини, бо «лише так вакцина буде захищати здоров’я і життя».

За даними міністра, станом на 17 листопада принаймні першу дозу вакцини отримали 40% українців віком від 18 років.