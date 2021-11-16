Речник Зеленського про тисячу гривень вакцинованим від COVID-19: «це не готівка на руки»

Речник президента України Сергій Никифоров пояснив, що всі українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, отримають по одній тисячі гривень, як вчора анонсував Володимир Зеленський, але це не буде «готівка на руки».

«Механізм виділення грошей ще проробляють, але вже зараз можна сказати, що це не готівка на руки. Це буде певний ваучер або сертифікат, або депозит – називайте як хочете – на перелік товарів та послуг. Вичерпний список оголосимо найближчим часом, але узагальнено це культура, мандри та спорт. Тому є і третій плюс від програми – заохочення саме культурного та спортивного розвитку українців», – пояснив речник Зеленського 16 листопада у фейсбуці.

Він додав, що кошти зможуть отримати «всі українці, які пройшли повний курс вакцинації… до 19 грудня і після».

«Називати це «тисячею за вакцинацію» означає сильно применшувати важливість і обсяг ініціативи. Насправді, це масштабна (на кілька мільярдів гривень) програма з підтримки бізнесу. Просто гроші віддають опосередковано, через споживачів», – написав Никифоров.

За його словами, процес отримання грошей тими, у кого є «Дія», і тими, у кого немає, «звичайно, відрізнятиметься, але нікого не забудуть».

Президент Володимир Зеленський 15 листопада у відеозверненні заявив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, отримають по одній тисячі гривень через додаток «Дія».

Він додав, що оскільки смартфони і відповідно застосунок «Дія» є не у кожного, особливо в літніх людей, то держава забезпечить альтернативну можливість отримати гроші.

Програма щодо виплат стартує 19 грудня, сказав Зеленський. Він зазначив, що до кінця року на неї виділять близько трьох мільярдів гривень і стільки ж – на початку наступного року.

«За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок усередині країни», – сказав Зеленський.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 8,8 мільйона людей.