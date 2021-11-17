В Україні повністю вакцинувалися від COVID-19 понад 9 мільйонів людей – МОЗ

В Україні завершила імунізацію від коронавірусної інфекції нового типу 9 068 241 людина, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби проти COVID-19 в Україні вакциновано 294 855 людей. За даними МОЗ, одну дозу отримали 114 029 людей, повністю імунізовані – 180 826.

Згідно з повідомленням, від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людину. Загалом проведено 21 513 820 щеплень.

За даними МОЗ, понад 88 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.