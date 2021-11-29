Байден: штам «омікрон» – це привід для занепокоєння, а не паніки

Президент США Джо Байден 29 листопада заявив, що новий штам коронавірусу «омікрон» є приводом для занепокоєння, але не для паніки, і запевнив американську громадськість, що не розглядає питання про запровадження локдауну.

Байден у зверненні заявив, що новий варіант неминуче потрапить до Сполучених Штатів Америки, але, за його словами, країна має засоби, необхідні для захисту американців – особливо вакцинацію.

Він знову звернувся до приблизно 80 мільйонів невакцинованих американців віком від 5 років із проханням зробити щеплення, а повністю вакцинованих людей – зробити бустерний укол. Він також закликав американців повернутися до носіння масок у громадських місцях у приміщенні, щоб уповільнити поширення вірусу.

Заява Байдена пролунала в той час, коли кілька європейських країн оголосили про перші випадки нового штаму, вперше виявленого на півдні Африки.

Зростають побоювання, що новий варіант може бути більш заразним або що ефективність наявних вакцин може бути нижчою проти нього. При цьому остаточної інформації наразі немає.

Ентоні Фаучі, головний експерт з інфекційних захворювань уряду США, який виступав із Байденом 29 листопада, заявив, що на те, щоб отримати остаточну інформацію про новий штам, буде потрібно до двох тижнів.

За словами Фаучі, він вважає, що нинішні вакцини, ймовірно, забезпечать «певний ступінь захисту від тяжких випадків COVID».

24 листопада про новий штам B.1.1.529 Всесвітній організації охорони здоровʼя повідомила влада Південноафриканської Республіки. Двома днями пізніше ВООЗ визначила цей варіант як потенційно загрозливий.

Водночас у ВООЗ застерегли від поспішності заборон, що запроваджуються на поїздки. У відділенні організації в Африці вказали, що оскільки «омікрон» тепер виявлений у різних точках планети, запровадження заборон на поїздки з Африки «завдає шкоди глобальній солідарності».

28 листопада Всесвітня організація охорони здоровʼя представила на своєму сайті останні висновки щодо «омікрону». У тексті підкреслюється, що дослідження поки ведуться і на даний момент не можна однозначно стверджувати, що новий штам заразніший, ніж попередні.