Японія забороняє вʼїзд усім іноземцям через новий штам COVID-19

Влада Японії повідомила про рішення заборонити в'їзд до країни всіх іноземців, починаючи з 30 листопада, через поширення у світі нового, імовірно, більш заразного штаму коронавірусу «Омікрон».

Раніше цього місяця Японія послабила обмеження на кордоні, дозволивши вʼїжджати на свою територію студентам, підприємцям та ще кільком категоріям громадян – під відповідальність сторони, що запрошує.

Раніше Токіо заборонив вʼїзд для іноземців, які прибувають із Ботсвани, Есватіні, Лесото, Малаві, Мозамбіку, Намібії, ПАР, Замбії та Зімбабве. Усі ці держави розташовані у південній частині Африки, де вперше виявили новий штам.

Щодо повернення до Японії громадян і резидентів країни, то їх з моменту прибуття зобовʼязали дотримуватися десятиденної самоізоляції в готелях, які визначає уряд.

24 листопада про новий штам B.1.1.529 Всесвітній організації охорони здоровʼя повідомила влада Південноафриканської республіки. Двома днями пізніше ВООЗ визначила цей варіант як потенційно загрозливий.

Водночас у ВООЗ застерегли від поспішності заборон, що вводяться на поїздки. У відділенні організації в Африці вказали, що оскільки «Омікрон» тепер виявлений у різних точках планети, запровадження заборон на поїздки з Африки «завдає шкоди глобальній солідарності».

28 листопада Всесвітня організація охорони здоровʼя представила на своєму сайті останні висновки щодо «Омікрону». У тексті підкреслюється, що дослідження поки ведуться і на даний момент не можна однозначно стверджувати, що новий штам заразніший, ніж попередні.