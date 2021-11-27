Штам ковіду «Омікрон» потрапив до Британії і, можливо, до Німеччини

Влада Великої Британії в суботу заявила, що в країні виявлено два перші носії штаму коронавірусу «Омікрон», який напередодні був включений ВООЗ до штамів, що викликають занепокоєння.

Кілька днів тому фахівці у Південній Африці виявили нову мутацію коронавірусу. Штам стрімко поширюється в ПАР та інших країн півдня Африки. Формально підтверджено лише близько 100 випадків зараження ним, проте фахівці переконані, що насправді цих випадків значно більше.

Обидва заражені новим штамом нещодавно прилетіли до Британії з ПАР.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив про посилення заходів для тих, хто прибуває до країни – всі вони повинні будуть пройти тест на коронавірус на другий день після прибуття, а до отримання негативного результату дотримуватися карантину. За словами Джонсона, новий штам «поширюється дуже швидко», зокрема й серед вакцинованих. Поки що немає ясності, чи будуть існуючі вакцини ефективні проти штаму «Омікрон» – для цього ще недостатньо даних.

Напередодні було підтверджено перший випадок зараження «Омікроном» на території ЄС – у Бельгії, причому заражений приїхав не з півдня Африки, а з Єгипту.

Можливі випадки зараження «Омікроном» у суботу зафіксовано також у Німеччині та Чехії. Раніше, крім півдня Африки, новий штам виявили також у Гонконзі та Ізраїлі. У Нідерландах у суботу протестували на коронавірус усіх 600 пасажирів рейсів з ПАР, що прибули до країни. Вірус виявили у 61 із них. Поки що неясно, чи йдеться про штам «Омікрон».

За оцінками вірусологів, новий штам має численні мутації, які можуть виявитися заразнішими, ніж відомі досі штами. Перші спостереження динамікою епідемії в ПАР підтверджують цей висновок. Однак, як заявляє низка фахівців, поки що передчасно говорити про те, що новий штам призводить до більш важкого перебігу хвороби або здатний обходити захист, який створюють існуючі вакцини. Представники компаній-виробників вакцин заявили, що вивчають новий штам і, у разі потреби, у стислий термін зможуть розробити та впровадити нові версії препаратів.