ВООЗ скликає екстрене засідання через новий штам коронавірусу, виявлений у ПАР

Вчені з Південно-Африканської Республіки заявили про виявлення нового надзвичайно заразного штаму коронавірусу з дуже великою кількістю мутацій, які можуть дозволити йому уникнути вакцин.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відстежує ситуацію і призначила екстрену нараду з цього приводу на 26 листопада, щоб обговорити, що це означає для пандемії і вакцин.

«Занепокоєння полягає в тому, що коли так багато мутацій, це може вплинути на поведінку вірусу», – сказала Марія Ван Керхове, технічний керівник ВООЗ із COVID-19, на віртуальному пресбрифінгу 25 листопада.

Ідентифікований як B.1.1.529, цей варіант є найбільш сильно мутованим із виявлених на даний момент. Коронавірус розвивається в міру поширення, і багато нових штамів, у тому числі з тривожними мутаціями, часто просто зникають. Штам «дельта» зараз домінує в усьому світі, на нього припадає понад 98% заражень.

Новий штам був відкритий лише цього тижня, і вченим можуть знадобитися тижні, щоб визначити, який вплив він матиме на здоров’я населення.

Поки що цей варіант здебільшого зосереджений в Гаутенгу, найбільш густонаселеній провінції Південної Африки, яка включає Йоганнесбург і столицю Преторію. Його також виявили в Ботсвані й Гонконгу серед мандрівників з Південної Африки.

«Протягом останніх чотирьох-п’яти днів спостерігається експоненційний ріст» заражень, заявив міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фахла.

Денна кількість інфікованих у країні 26 листопада досягла 2465, порівняно з приблизно 300 тиждень тому. Вчені з ПАР ще працюють над тим, щоб визначити, який відсоток нових випадків був викликаний новим штамом, але один провідний науковець підрахував, що 90 відсотків нових випадків в Гаутенгу були викликані новим варіантом.