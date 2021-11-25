У Чехії запроваджують режим надзвичайної стану через COVID-19. Захворів президент Земан

Уряд Чехії через різке погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції нового типу оголосив про запровадження в країні надзвичайного стану.

Новий режим починає діяти в ніч проти пʼятниці, 26 листопада, і триватиме 30 днів. Цей захід надалі дозволить владі запроваджувати обмеження, наприклад, на переміщення людей чи організацію зборів, які без режиму надзвичайного стану згідно із законом запроваджувати неможливо.

Також чеський уряд на екстреному засіданні схвалив пакет обмежень, що розпочнуть діяти з вечора пʼятниці. Зокрема, влада розпорядилася, щоб ресторани, бари, а також клуби, дискотеки та інші розважальні заклади працювали лише до 22-ї години. Запроваджується заборона на роботу різдвяних ринків, на вживання алкоголю на вулицях. Число відвідувачів культурних та спортивних заходів обмежать до тисячі.

Крім цього, 25 листопада стало відомо, що на COVID-19 захворів президент країни Мілош Земан, якого раніше цього дня лише виписали з лікарні після півтора місяця лікування через хронічне захворювання. 77-річний політик знову повертається до лікарні.

Цього тижня в Чехії було зареєстровано понад 25 тисяч нових випадків зараження коронавірусом за добу, що склало максимум за весь час пандемії. У лікарнях країни із населенням понад 10 мільйонів людей зараз перебувають приблизно 6 тисяч пацієнтів із COVID-19, з них у палатах інтенсивної терапії – 850.

За інформацією міністерства охорони здоровʼя, 70 відсотків хворих у тяжкому стані – це люди, які не мають щеплення від COVID-19.

Раніше у Чехії людям без сертифікату про щеплення або без довідки про перенесену коронавірусну інфекцію заборонили відвідувати заклади громадського харчування, кіно, перукарні, спортивні зали та інші заклади сфери послуг.

У Чехії наразі повністю вакциновано 58,5% населення, що нижче, ніж у середньому по Євросоюзу – 65,8%.

Як сказав міністр охорони здоровʼя Адам Войтех, щоденна кількість заражень та випадків госпіталізації, ймовірно, ще зросте. Але уряд сподівається, що вже оголошені заходи позбавлять необхідності нових обмежень.

Агенція Reuters зазначає, що зараз за рівнем заражень Чехія на третьому місці у світі після Словаччини та Австрії, влада яких запровадила загальнонаціональні локдауни.