Польща передала Вірменії понад 200 тисяч доз вакцини проти COVID-19

Польща передала 201 640 доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19 на суму понад 580 тисяч євро Вірменії, яка бореться з низьким рівнем вакцинації.

Посольство Польщі в Єревані повідомило 25 листопада, що ця пожертва передана Міністерством закордонних справ Польщі Міністерству охорони здоров’я Вірменії.

Вірменам роблять щеплення російськими та китайськими препаратами, а також вакцинами Astra Zeneca й Moderna.

МОЗ Вірменії 25 листопада повідомило про 592 нові випадки захворювання та 40 смертей від коронавірусу. З початку пандемії у березні минулого року у Вірменії від COVID-19 померли понад 7400 людей.

25 листопада МОЗ Вірменії також оголосило про початок кампанії з введення ревакцинації тим, хто був повністю вакцинований щонайменше шість місяців тому. Вакцинація у Вірменії не є обов’язковою, але уряд запровадив деякі адміністративні заходи у спробі прискорити повільні темпи кампанії імунізації, розпочатої у квітні.

З 1 жовтня практично всі працівники державного та приватного секторів, які відмовляються від вакцинації, зобов’язані надавати зроблені власним коштом тести двічі на місяць. Раніше цього місяця уряд оголосив про плани запровадити таке обов’язкове тестування щотижня.