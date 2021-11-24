Україна планує повністю вакцинувати до кінця року 17 мільйонів людей – меморандум з МВФ

Україна в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у рамках програми stand by поставила за мету довести рівень вакцинації від COVID-19 до щонайменше 17 мільйонів людей до кінця 2021 року.

Згідно з документом, який МВФ та Міністерство фінансів України опублікували 24 листопада, з урахуванням важливості вакцинації як ключа до сталого економічного відновлення, Україна забезпечила достатню кількість вакцин для цього.

Фонд вказав на низький рівень вакцинації в Україні як один із ризиків для якнайшвидшого відновлення її економіки.

Станом на 24 листопада повний курс вакцинації від COVID-19 вже мають 10,225 мільйона українців, першу дозу отримали понад 13 мільйонів українців.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, за минулий тиждень першою дозою було вакциновано 607 тисяч людей, другою дозою – 1,112 мільйона.