МВФ погодив виділення Україні 700 млн доларів

Міжнародний валютний фонд за підсумками першого перегляду програми stand-by (SBA) погодив виділення Україні траншу кредиту в розмірі близько 700 мільйонів доларів. Як повідомила пресслужба фонду, таке рішення ухвалила виконавча рада МФВ на засіданні 22 листопада.

«Завершення перегляду дає змогу владі отримати еквівалент приблизно 699 мільйонів доларів США, в результаті чого загальна сума виплат за поточною SBA становить приблизно 2,8 мільярда доларів», – йдеться в повідомленні.

Рада також схвалила продовження дії угоди stand-by до кінця червня 2022 року.

«Економічна програма для України, яку підтримує МВФ, має на меті допомогти владі подолати наслідки шоку від COVID-19, підтримати економічне відновлення і просунутися вперед у важливих структурних реформах», – заявили у фонді.

Президент України Володимир Зеленський подякував МВФ за це рішення і розповів, на що підуть згадані кошти.

«Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько $700 млн. Ці кошти ми спрямуємо на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID19. Програма МВФ буде продовжена», – написав Зеленський у твітері.

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9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 мільярдів доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Було заплановано усього чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Проте обумовлений графік порушився, а фінансування призупинили через невиконання Україною низки зобов’язань.