Питання про отримання чергового траншу Україні МВФ може розглянути 22 листопада

Міжнародний валютний фонд може розглянути питання про виділення Україні наступного траншу 22 листопада. Як йдеться в календарі засідань на сайті МВФ, саме на цей день призначено розгляд питання щодо першого перегляду програми stand-by (SBA) для України.

18 жовтня місія Міжнародного валютного фонду повідомила, що завершила обговорення угоди щодо програми підтримки stand-by з українською владою.

Тоді у Фонді заявили, що це відкриває шлях для розгляду першого перегляду SBA і запиту про продовження програми радою директорів МВФ. Повідомлялося, що завершення першого перегляду дасть змогу виділити Україні майже 700 мільйонів доларів.

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9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Було заплановано усього чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Проте обумовлений графік порушився, а фінансування призупинили через невиконання Україною низки зобов’язань. Нині Київ чекає на другий транш у майже 700 млн дол.