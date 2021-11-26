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Новини | Коронавірус

Регулятор ЄС рекомендував щепити вакциною Pfizer дітей від п’яти років

Раніше використання цієї ж вакцини для щеплення дітей від 5 років схвалили у США, Канаді й Ізраїлі

Європейське агентство лікарських засобів ЕМА 25 листопада рекомендувало схвалити вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років вакциною виробництва Pfizer/BioNTech, у той час, як Європа бореться з одним із найгірших спалахів COVID-19 у світі.

Для вакцинації дітей пропонують використовувати дозу вакцини втричі меншу, ніж для дорослих.

Перші ін’єкції, як очікують, будуть зроблені 20 грудня, майже через сім місяців після того, як вакцину затвердили для підлітків 12-17 років.

Раніше використання цієї ж вакцини для щеплення дітей від 5 років схвалили у Сполучених Штатах Америки, Канаді й Ізраїлі.

Уряд Угорщини вже оголосив, що готовий негайно розпочати щеплення маленьких дітей, щоб допомогти боротися зі зростанням рівня захворюваності.

Зараз на Європу припадає близько половини нових випадків зараження COVID-19 і смертей у світі, що знову робить її епіцентром поширення коронавірусної інфекції, внаслідок якої за час пандемії померли понад 5,2 мільйона людей.

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