Коронавірус: в Україні виявили 15 936 нових випадків

В Україні за добу 25 листопада виявили 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 394 дітей і 303 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу шпиталізували 3 208 людей, понад 24,5 тисячі одужали, 608 людей померли. За добу здійснили понад 93 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків минулої доби виявили в Києві (1438), Запорізькій (1075) і Дніпропетровській (1022) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 3,4 мільйона людей, 84 149 – померли.