Львівщина поки не виходитиме з «червоної зони» епіднебезпеки – ОДА

Попри стабілізацію ситуації з COVID-19 Львівська область поки не виходитиме з «червоної» зони епіднебезпеки, заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

«Статистика свідчить про те, що надалі потрібно дотримуватися карантинних обмежень, збільшувати темпи вакцинації, оскільки ми свідомі того, що попереду є різдвяно-святковий період. Саме тоді мобільність населення та кількість контактів збільшується, що може стати черговим фактором ризику для росту тенденції захворювань», – пояснив він.

Посадовець вказав, що кількість осіб, які госпіталізуються, залишається на стабільному рівні – в межах 160-185 осіб щоденно, завантаженість ліжкової мережі становить 49,5%. Але водночас реанімаційні відділення залишаються заповненими та є значна кількість хворих, які перебувають під апаратами ШВЛ.